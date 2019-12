Governador diz não estar preocupado com as ameaças do PSB nacional

O governador do Estado, João Azevêdo, não quis tecer maiores comentários sobre o que disse o presidente da executiva nacional do PSB, Carlos Siqueira, que iria entrar na Justiça para rever o mandato de Azevêdo, bem como os recursos gastos na campanha eleitoral.

Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (06), por ocasião da solenidade de lançamento do Governo Digital no Palácio da Redenção, o governador foi enfático ao falar sobre o assunto.

“A legislação está aí para dizer o contrário. Então, eu não estou preocupado com isso”.

Sobre a relação com a Assembleia Legislativa, após o seu posicionamento em deixar o PSB, o governador disse estar ciente do impacto, e que isso vai depender do comportamento de cada um.

“Eu não posso identificar nesse momento, quem ou qual deputado vai mudar seu posicionamento. Isso é uma decisão pessoal”, avaliou.

Também disse que a atenção dispensada aos prefeitos filiados aos PSB será a mesma. O gestor enfatizou ainda que não vai fazer qualquer distinção e nem pode, porque ele é o governador da Paraíba e representante de todos, e não de uma parte.

“Eu represento a todos. Eu não posso fazer qualquer discriminação por conta da minha decisão”, ressaltou.