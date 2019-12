Governador avisa que não tem pretensão de renunciar ao cargo

O governador da Paraíba, João Azevêdo reuniu a imprensa na manhã desta segunda-feira (23) no Palácio da Redenção para tratar da nova gestão que fará no setor da Saúde do Estado, a partir de janeiro, com o rompimento de todos os contratos com as Organizações Sociais.

Os contratos com as OS foram alvos de investigação do Ministério Público e resultou na prisão de vários agentes públicos do seu governo remanescentes da gestão de Ricardo Coutinho, que também foi preso sob as acusações de desvios de recursos públicos, pagamento de propinas e para a campanha eleitoral do PSB nas eleições majoritárias de 2018, que elegeu Azevedo.

A imprensa acabou não fazendo nenhuma pergunta relativa às mudanças que o governo ora fará na administração dos hospitais públicos, mas sobre o que levaram a ela por conta do escândalo da Operação Calvário e suas implicações na atual gestão.

Impassível diante das perguntas, sobretudo, com a possibilidade de contaminação das investigações da Operação Calvário na gestão, Azevêdo respondeu a todos negando peremptoriamente qualquer participação no esquema criminoso, muito menos sobre também à possibilidade de pagar na Justiça por ele.

Azevêdo destacou todas as interpelações e se disse à disposição da Justiça e que nem por conta de todas as denúncias passava a ideia de renunciar ao cargo de governador.

“Eu não tenho a mínima preocupação com essa questão de renúncia. Não farei isso. Eu fui eleito por um milhão, cento e dezenove mil, setecentos e cinqüenta e oito pessoas nesse Estado, que disseram sim, porque acreditaram exatamente naquilo que eu disse que cumpriria e se pegarem o meu plano de governo, o que foi em 2018 e o que é hoje, vão ver que nós avançamos muito na Paraíba”, ressaltou.

O gestor disse ainda que o seu compromisso continua sendo com a população e só com ela. Portanto, não tem o menor problema e nem receio de prestar qualquer esclarecimento à Justiça, assim que tiver conhecimento daquilo que estiver sendo acusado e do que foi colocado para que possa dizer, mais uma vez, publicamente, o que de verdade aconteceu.

“Eu estou muito tranquilo em relação a essa questão”, pontuou.

O governador também se recusou a fazer qualquer avaliação sobre a participação de seu ex-aliado Ricardo Coutinho no esquema criminoso de desvio de recursos públicos e recebimento de propinas.

“Eu não vou fazer avaliação de quem quer que seja nesse processo. Quem tem que fazer avaliação, investigação, é o Ministério Público. É a justiça. Os órgãos estão apurando e vendo quem tem participação ou não. Não serei eu quem vai dizer o que alguém fez ou deixou de fazer, até porque eu não tinha conhecimento de nada disso”, pontuou.