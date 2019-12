Governador anuncia pagamento dos Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 18 de dezembro de 2019 às 9:34.

O governador João Azevêdo divulgou, na última segunda-feira (16), o resultado dos Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor 2019 que vão bonificar 3.880 profissionais da área da educação pelas experiências administrativas e práticas pedagógicas exitosas durante o ano. O pagamento dos prêmios será na próxima sexta-feira (20) e, no total, serão investidos R$ 10,3 milhões.

O governador também explicou que serão pagos R$ 2,7 milhões referentes aos prêmios de 1.559 servidores que ficaram pendentes em anos anteriores (2015, 2016 e 2017).

O Prêmio Mestres da Educação desse ano representa um investimento de R$ 4,2 milhões e vai contemplar 1.227 docentes. Já o Prêmio Escola de Valor vai bonificar 2.653 servidores de 61 escolas da rede estadual de ensino, com um investimento de R$ 6,1 milhões. A informação foi repassada durante o programa semanal Fala Governador, transmitido pela Rádio Tabajara em cadeia estadual e pelas redes sociais do Governo.

“Identificamos este ano que em anos anteriores, não foram pagos a totalidade dos prêmios, então decidimos pagar a todos os que ficaram pendentes. Ou seja, 1.559 servidores receberão um total de R$ 2,7 milhões, representando um resgate da dignidade de quem trabalhou lá em 2015 e não teve a sua compensação feita pelo programa. Concluindo, além dos R$ 10,3 milhões de 2019, estamos pagando os R$ 2,7 milhões de anos anteriores, no total serão R$ 13 milhões para a área da educação. Começaremos a pagar no dia 20 de dezembro, sendo mais uma injeção na economia paraibana. 2019 está fechando com chave de ouro”, frisou o governador João Azevêdo.

Os Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor consistem no fomento, seleção, valorização e premiação das experiências administrativas e práticas pedagógicas exitosas, resultantes de ações integradas e executadas por profissionais de educação em exercício e lotados nas escolas públicas estaduais de Educação Básica, e que apresentem sucesso no enfrentamento dos desafios no processo de ensino e de aprendizagem.

Ainda durante o Fala Governador, João Azevêdo comentou que em 2020 a Paraíba terá mais 76 Escolas Cidadãs Integrais, sendo 13 delas Cidadãs Integrais Técnicas, passando a ter 53% das escolas nesse modelo integral.

“O Estado será primeiro lugar no país em percentual de escolas com oferta de educação integral. Teremos 229 escolas nesse modelo em 151 cidades, serão 73 mil vagas em 44 cursos que estarão à disposição da população. Esse modelo de educação é um caminho sem volta pela melhoria e pelos resultados que estamos tendo”, observou.