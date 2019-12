Gerente de vigilância tranquiliza população sobre falta da vacina contra raiva

Até o final da última semana, o Estado da Paraíba não havia recebido do governo Federal as doses da vacinação contra à raiva, o que gerou bastante preocupação.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, o gerente de vigilância em saúde, Miguel Dantas, falou sobre o não recebimento das doses da vacina antirrábica.

De acordo com o gerente, o Estado ainda não recebeu as doses pelo fato de outros estados apresentarem mais riscos no momento atual.

– Essa mudança de cronograma do Ministério da Saúde aconteceu por necessidade de reajustes, e acabou causando esse desconforto no fornecimento das vacinas. Alguns estados do Nordeste passaram a receber, pois, do ponto de vista epidemiológico apresentaram necessidade maior – explicou.

Segundo Miguel, não há necessidade de desespero por parte da população, pois a vacina está chegando a partir deste mês de Dezembro.