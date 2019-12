Gerente de trânsito alerta sobre interdições em Campina Grande

Os festejos natalinos vão movimentar a cidade de Campina Grande.

A decoração com árvore de natal as margens do açude velho está levando muitos campinenses e turistas a saírem de casa para visitar e acompanhar a programação montada pela prefeitura municipal, com isso, o trânsito está sofrendo modificações.

Em entrevista nesta terça-feira (24), o gerente de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Daniel Araújo, comentou sobre as modificações.

– Devido ao grande fluxo de pessoas estaremos com agentes de prontidão no Giradouro do Parque da Criança, onde fica a árvore de Natal. A rua Paulo de Frontim já está interditada devido a instalação de um parque infantil. Estaremos de prontidão para organizar o trânsito nas vias centrais durante esse período – frisou .

Daniel também aproveitou para dar dicas para quem vai viajar.

– A principal orientação é não misturar bebida com direção. Organiza com o motorista da rodada, assim evita transtornos – pontuou.

O trânsito também sofrerá modificações no período da virada do ano quando haverá queima de fogos as margens do açude, cartão postal da cidade.