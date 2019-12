Gerente de loja denuncia furto de televisores durante Black Friday em Campina

De acordo com informações veiculadas na Rádio Correio FM, o gerente da loja “Casas Bahia”, localizada na rua João Pessoa, em Campina Grande, município do Agreste paraibano, registrou, nessa terça-feira, 3, um Boletim de Ocorrência, alegando a ocorrência de furtos no estabelecimento.

Ainda segundo as informações, os objetos furtados foram quatro televisores de 43 polegadas, e o crime teria ocorrido na sexta-feira, 29, durante a Black Friday.