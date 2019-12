Geladeiras antigas serão trocadas por novas em ação da Energisa em João Pessoa

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de dezembro de 2019 às 20:22.

Parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel, o Projeto Nossa Energia vai trocar geladeiras de 100 famílias do bairro Padre Zé, em João Pessoa.

As unidades consumidoras interessadas em substituir seus eletrodomésticos antigos por modelos mais novos e eficientes devem se cadastrar na Praça do Conquista, na Rua Ranulfo Lourenço dos Santos, onde estará estacionado o caminhão do projeto da Energisa.

Só podem se cadastrar clientes em dia com a conta de energia e que residam no bairro Padre Zé.

O cadastro será feito nos dias 13, 14 e 16 de dezembro.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia elétrica através da substituição de geladeiras que não estão em boas condições de uso. Assim, as famílias selecionadas para a troca ganharão eletrodomésticos com selo Procel e indicação ‘A’.

Nos dias 17 e 18, equipes de campo do Nossa Energia vão visitar a casa dos candidatos e selecionar as geladeiras que serão substituídas.

A divulgação dos contemplados está prevista para 19/12 e as famílias escolhidas receberão os eletrodomésticos novos no dia 20.