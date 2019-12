Ganhador da temporada deste ano da ‘Dança dos Famosos’

Da redação com Folhapress. Publicado em 23 de dezembro de 2019 às 8:26.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Kaysar Dadour, 30, ao lado da professora Mayara Araújo, é o grande vencedor da temporada de 2019 do “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão do Faustão” (Globo), encerrada neste domingo (22).

Na final, o campeão disputou as preferências dos jurados e do público com Jonathan Azevedo, 33, e Dandara Mariana, 31. Eles tiveram seus desempenhos avaliados ao som de dois ritmos: valsa e tango.

O júri artístico foi composto por Marcello Melo Júnior –campeão do quadro em 2014 –Vitoria Strada, Léo Jaime –primeiro colocado no Dança em 2018 –Fafá de Belém e Artur Xexéo. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Raquel Guarini integraram o júri técnico.

Dandara foi unanimidade levando nota 10 de todos os avaliadores nos dois ritmos musicais.

Porém as notas do auditório do público deram a vitória a Kaysar, que somou 199,3 pontos, apenas um décimo de diferença para a segunda colocada que teve 199,2 pontos computados. Já Jonathan totalizou 197,4 pontos.

Kaysar afirmou que via as pessoas dançando pela TV e achava que seria impossível fazer o mesmo. Para Léo Jaime, Dandara foi a melhor participante que o quadro já teve até hoje. “Dandara é evidente que você gosta de dança, mas é mais evidente ainda que a dança ama você”.

Abraçado aos colegas, após um mini arquivo confidencial com a trajetória de cada um deles, Jonathan chamou a atenção para a diversidade que existia entre os finalistas e disse acreditar em um mundo com “mais amor e luz para 2020”.