Funesc oferece mais de 260 vagas em oficinas de férias em João Pessoa e Cabedelo

Durante o mês de janeiro, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) oferece oficinas de artes em diversas áreas. São 264 vagas no total, distribuídas em 15 cursos e há opções para interessados em teatro, dança, artes visuais, histórias em quadrinhos e circo.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (17) no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, ou no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo, dependendo da alternativa escolhida.

As atividades são voltadas para crianças, adolescentes e adultos.

A maior demanda é para as oficinas de teatro. São cinco oficinas (uma delas no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo) com 20 oportunidades para cada uma, totalizando 100 vagas. As turmas de Histórias em Quadrinhos somam 64 oportunidades em cursos que podem ser frequentados por crianças na faixa etária de 8 a 13 anos. As oficinas são divididas em quatro turmas. Já na área de artes visuais, a oferta é de 10 vagas para desenho.

Interessados em aprender dança podem se inscrever para uma das vagas abertas em turmas infanto-juvenis. Já os admiradores da arte circense dispõem de 45 oportunidades distribuídas em três cursos. Alguns devem ser frequentados por crianças acompanhadas por um adulto.

O objetivo é oferecer alternativas de atividades de lazer e de aprendizado lúdico para os jovens e também fomentar a atividade em família. Algumas oficinas podem ser frequentadas em conjunto por pais e filhos. Os valores variam de R$ 60 a R$ 70 dependendo do curso escolhido. Há, ainda, oficinas gratuitas, como a de desenho e experimentação e a de circo para crianças de 9 a 14 anos.

Os interessados podem se inscrever junto à Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC), que funciona no Espaço Cultural, bloco administrativo, rampa 1. Durante o mês de dezembro, o atendimento é feito das 9h às 12h, com exceção dos dias 23, 24, 30 e 31, em que não haverá expediente. A partir de 5 de janeiro, as matrículas podem ser feitas nos turnos da manhã e tarde, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

As matrículas devem ser feitas presencialmente. O telefone para se obter informações é: 3255-8710.