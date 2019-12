Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem nova presidente

Da Redação com Agência Brasil. Publicado em 24 de dezembro de 2019 às 10:50.

O governo federal mudou o comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Em edição extra do Diário Oficial da União dessa segunda-feira (23) foi publicada a nomeação de Karine Silva dos Santos para a presidência da autarquia. Ela substituirá Rodrigo Sérgio Dias.

Segundo o MEC, a escolha da nova presidente da autarquia se deu por seu perfil técnico.

“A servidora pública concursada do próprio FNDE já atuou em diversos cargos de chefia importantes no órgão, desde 2009, como, por exemplo, na coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nos últimos seis meses, estava à frente da Diretoria de Ações Educacionais (Dirae)”, informou a pasta.

Também foram exonerados o chefe de gabinete do FNDE, Guilherme Arthur Botelho Victorio, e o diretor financeiro, Gilvan Silva Batista.

FNDE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é responsável pela maioria das ações e programas da educação básica do país, além de atuar também na educação profissional, tecnológica e na educação superior.

As competências vão desde projetos de melhoria da infraestrutura das escolas à execução de políticas públicas. Entre os principais programas estão: Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), Caminho da Escola, Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), Programa Banda Larga nas Escolas e Plano de Ações Articuladas (PAR).