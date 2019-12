Foragido é capturado pela Polícia após ser flagrado em direção perigosa

Mais um foragido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar, durante as ações de final de semana. Dessa vez, o fugitivo de 26 anos de idade foi localizado no fim da noite desse sábado (7), na zona sul de João Pessoa, nas proximidades da BR-230, no bairro Ernesto Geisel, após praticar direção perigosa.

Ele foi denunciado aos policiais da Força Tática do 5º Batalhão, que o encontraram em um carro e abordaram o veículo. Durante a averiguação, constataram que o suspeito estava sem documento.

“Ele ainda tentou fugir da abordagem, mas foi preso imediatamente. O suspeito confessou que tinha omitido seu nome verdadeiro, que já tinha passagem pela polícia e que havia fugido do sistema prisional”, relatou o tenente R. Sousa, que conduziu as ações.

“Ele também confessou que era envolvido em ações criminosas contra instituições bancárias”, disse o oficial.

O suspeito já tem passagem pela polícia por roubo, receptação, envolvimento com drogas, adulteração veicular, e a participação dele em outros crimes deverá ser investigada. O fugitivo foi apresentado na Central de Flagrantes e depois conduzido para o presídio Silvio Porto.