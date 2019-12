Flagrado furtando objetos em Campina, homem alega transtorno psiquiátrico

Um homem foi preso suspeito de furtar objetos no Supermercado Extra, no bairro do Mirante, em Campina Grande, município do Agreste da Paraíba. De acordo com informações, o fato se deu nessa quarta-feira, 11, por volta das 18h.

Ainda segundo informações policiais, na ocasião o suspeito foi pego furtando diversos objetos, como fones de ouvido e pen drive.

A polícia foi acionada e o homem foi preso. No entanto, ele foi liberado após apresentar um laudo de transtornos psiquiátricos.