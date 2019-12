Filho de policial é preso com veículo clonado em Campina Grande

Um homem de 28 anos foi preso em Campina Grande após ser abordado durante uma blitz da Polícia Militar. Ele estava com um veículo clonado.

Policiais suspeitaram da legalidade do veículo e fizeram uma consulta ao sistema. Foi descoberto que o carro tinha sido roubado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

O homem foi detido e no momento da prisão revelou que era filho de um policial militar. Ele falou que adquiriu o carro em uma negociação na vende de uma moto.