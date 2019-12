FIEP realiza mais uma edição do Festival de Música Talento na Indústria

De 09 a 11 de dezembro, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, em Campina Grande será palco para a revelação dos talentos da indústria paraibana, que se apresentarão no Festival Talento na Indústria.

Nesta edição 21 candidatos estarão participando do evento, entre colaboradores do Sistema Indústria, dependentes e também alunos das escolas do SESI/SENAI na Paraíba.

O evento promovido pelo Departamento Regional do SESI tem o objetivo de promover a cultura e incentivar os candidatos a desenvolverem seus talentos musicais, através da interpretação.

Nos dias 09 e 10, os candidatos selecionados participarão de oficinas de música e interpretação. Os ensaios acontecerão no palco com o acompanhamento de uma banda formada por músicos profissionais e regida por um maestro que também orientará os candidatos na performance de palco.

Já no dia 11 será a grande final do Festival, onde os candidatos serão avaliados por um corpo de jurado.

O primeiro festival de música realizado pelo SESI com foco nos colaboradores do Sistema aconteceu em 2013.

Desde a primeira edição até 2019, foram realizadas mais de 100 inscrições, o que demonstra o interesse dos participantes pela música e a disposição em desenvolver novas habilidades, além de superar o desafio de estar no palco diante de uma banca avaliadora formada por profissionais da área artístico cultural.

Os três primeiros colocados do Festival receberão troféus e medalhas. Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone: (83) 2101- 5352.