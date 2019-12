FIEP realiza Cantata Natalina com Orquestra Criança Cidadã – Meninos do Coque

Na próxima sexta-feira, 06/12, a sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, em Campina Grande, será palco de uma Cantata Natalina, que contará com a participação da “Orquestra Criança Cidadã – Meninos do Coque” da cidade de Recife.

Serão realizadas duas apresentações, uma às 18h, e a outra às 20h, cada uma com duração de 50 minutos que acontecerão ao ar livre, numa ação destinada aos colaboradores do Sistema Indústria, empresas e convidados.

Participarão da Cantata Natalina 48 músicos que compõem a orquestra e o coral do projeto social.

Durante a apresentação os integrantes da Orquestra executarão um repertório natalino com instrumentos clássicos, reunindo as seguintes composições: Surgem anjos proclamando – Melodia tradicional francesa; O primeiro natal – Ancient song; Pinheirinhos que alegria – Autor desconhecido; Carol of Theo bells – Mykola Leontovych; Ó vinde adoremos – Comunidade católica shalom; Noite santa – Adolphe Adam; Silent night – Franz Xaver Gruber e We wish you a merry christman – Autor desconhecido

A Orquestra Criança Cidadã é um projeto social gerido pela Associação Beneficente Criança Cidadã (ABCC).

Idealizado pelo juiz de Direito João José Rocha Targino, o programa, em funcionamento desde 2006, visa ao resgate social de crianças carentes através da música.

Atualmente, a Orquestra atende gratuitamente a 360 jovens (230 no Coque, 100 no Ipojuca e 30 em Igarassu), entre 06 e 21 anos.

Os alunos recebem aulas de instrumentos de cordas, sopros, percussão, teoria e percepção musical, flauta doce e canto coral.

O programa conta ainda com apoio pedagógico, atendimento psicológico, médico e odontológico, aulas de inclusão digital, fornecimento de três refeições por dia e fardamento.

Outras informações sobre as apresentações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (83) 2101-5352.