Feira agroecológica e palestras marcam abertura do Mês da Economia Solidária

Exposições, feira para comercialização de produtos agroecológicos e artesanato, palestras e oficinas. Estas são algumas das atividades que fazem parte da programação do Mês da Economia Solidária, que foi aberta na noite de sexta-feira (6), no Hotel Tambaú, em João Pessoa.

A vice-governadora Ligia Feliciano, a secretária do Desenvolvimento Humano (Sedh), Neide Nunes; e a secretária executiva de Economia Solidária (Sesol), Roseana Meira, participaram da solenidade, que contou ainda com as presenças do secretário executivo do Empreender-PB, Fabrício Feitosa, e do deputado federal Damião Feliciano.

A Feira de Economia Solidária permanecerá aberta ao público diariamente, até o próximo dia 20, das 15h às 22h, no Hotel Tambaú. Além da Feira na capital, o Governo do Estado realizará diversas atividades por todo o Estado em parceria com órgãos do poder público e entidades da sociedade civil, a exemplo de exposições, feira para comercialização de produtos agroecológicos e artesanato, palestras e oficinas. Atualmente são mais de 500 grupos, entre cooperativas e associações assistidos pela Sesol na Paraíba.

A vice-governadora Ligia Feliciano destacou ser importante esse trabalho como vetor de transformação na vida das pessoas.

“Iniciando pela experiência com a Tribo dos Tabajaras, que, através da capacitação, fabricam hoje peças cerâmicas cada vez mais bonitas, e mais comerciais. E essas feiras vêm incentivar e contribuir nesse processo. Na gastronomia podemos destacar a produção de doces e alimentos saudáveis. É o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, incentivando, capacitando, investindo na aquisição de veículos e equipamentos, transformando a vida dessas pessoas para melhor, dando dignidade, renda e melhores perspectiva de vida. E o governador tem incentivado a geração de oportunidades de trabalho, de emprego e de renda para todos”, afirmou.

A secretária do Desenvolvimento Humano, Neide Nunes, enfatizou a importância do Mês da Economia Solidária para os empreendimentos e para população que terá um espaço com diversas opções de produtos da agricultura familiar e artesanato da Paraíba.

“Fico feliz em poder contribuir com essa construção, foi muita luta para estarmos consolidando no Estado, e já desenvolvemos um trabalho com mais de 500 empreendimentos organizados, destes 80 são assessorados pela Secretaria Executiva de Economia Solidária. Sabemos quantas mulheres e homens saíram da condição de extrema pobreza e têm a possibilidade de construção de vida através da Economia Solidária, é o inicio da realização de grandes sonhos”, destacou.

A secretária executiva de Economia Solidária, Roseana Meira, lembrou que a realização do evento e do Mês da Economia Solidária é uma representação de um ano de muita luta, articulações, desenvolvidos pela união de muitas mãos para que esse evento esteja acontecendo, reunindo representação de todas as regiões do Estado.

“São agricultoras e agricultores, pessoal do artesanato que lutam para construir dias melhores, e nós da Sesol temos sido parceiro nessa construção, nesse processo de aprendizado. E queremos convidar a população para conhecer quanta coisa bonita produzimos em nosso Estado, e sugerir que comprem seus presentes natalinos na nossa Feira”, convidou.

A artesã Rosangela da Rocha Pedro é uma dessas empreendedoras da Economia Solidária. Ela falou da importância do evento como um espaço de oportunidades para dar visibilidade aos empreendimentos locais.

“Trabalho um artesanato de sustentabilidade, feito com retalhos. E esse é um momento fundamental para que nós mulheres, que trabalhamos no artesanato e que estamos fora do mercado de trabalho, enxergarmos como uma possibilidade de podermos escoar o nosso trabalho, ajudando no orçamento familiar, e trazendo para nós dignidade, elevando nossa autoestima”, comentou.

O turista da cidade do Crato/CE, Pedro Cavalcante, em visita a João Pessoa, esteve na feira, e parabenizou a iniciativa do Governo do Estado. “Estou impressionado com o evento, muito organizado, uma ação bacana do Governo proporcionar para os agricultores e artesãos essa oportunidade de mostrarem seus trabalhos, suas produções. Estou encantado com o que tenho visto”, declarou.