Feijoada beneficente será realizada em prol da Casa da Criança Doutor João Moura

A secretária da Casa da Criança Doutor João Moura, Maria Bethânia, afirmou que a instituição vai realizar uma feijoada beneficente no próximo sábado, 7, com o intuito de arrecadar recursos para a Casa, que tem passado por dificuldades. Ela destacou que a feijoada será realizada na Sapore D’Itália, em Campina Grande, a partir das 12h30 e custa o valor de R$ 30.

Bethânia explicou que a Casa da Criança atende hoje 263 crianças de zero a seis anos e não possui renda fixa para custear todas as despesas. Ela citou que as pessoas que quiserem adquirir o ingresso da feijoada podem se dirigir à Casa da Criança, localizada na rua Doutor João Moura, 487, no bairro São José, ou entrar em contato através do telefone (83) 9 9372-3547.

– Estamos, através da feijoada, dando um pontapé para ver se as pessoas se tocam mais em nos ajudar. Nós não temos receita fixa, então pedimos à sociedade de Campina que se empenhe em propagar essa mensagem – convidou.

A diretora da Casa da Criança, Irmã Joana, afirmou que trabalha no local há oito anos e disse que a Casa precisa de doação recorrente de alimentos, material de limpeza, produtos de higiene pessoal e roupa para as crianças. Ela destacou que a feijoada será um momento em que as pessoas vão ser mais incentivadas a fazer o bem.

– Estamos passando por muitas dificuldades e essa feijoada vai ser motivo de muita alegria. Nesse momento eu gostaria de fazer o convite ao povo em geral que nos ajude – disse, em entrevista à Rádio Caturité FM.