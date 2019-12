Familiares denunciam erro médico em parto ocorrido no ICV de João Pessoa

Na tarde deste sábado (14), familiares e amigos de uma jovem protestaram em frente ao Instituto Cândida Vargas (ICV), em João Pessoa. Eles acusam a maternidade da ocorrência de um suposto erro médico durante uma operação de parto.

O caso teria acontecido no dia 11 de setembro, durante a operação de parto da paciente Keliane do Nascimento, e sido identificado um mês e meio depois quando precisou voltar ao ICV pois sentia fortes dores no abdômen.

Segundo os familiares, a jovem passou por um ultrassom. Com o exame se encontrou um objeto cortante e tecido gaze, daqueles geralmente utilizados em curativos e intervenções cirúrgicas. Além de que teria sido identificada uma perfuração no intestino da jovem.

A família pede para que o caso seja apurado.

Procurada, a direção do ICV informou que um pronunciamento oficial será feito por meio de uma nota que será emitida diretamente pela Secretaria municipal de Saúde.

A jovem se encontra em estado grave.

* Com TV Cabo Branco