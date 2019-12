Exposição mostra astros e estrelas na Estação Cabo Branco a partir deste domingo

Planetas, nebulosas, constelações, galáxias distantes, nuvens de compostos orgânicos, meteoros rasgando o céu, o luar do sertão e muitas estrelas. Todas as belezas do Universo captadas nos céus da Paraíba estarão expostas na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, a partir deste domingo (8), na exposição denominada “Astrofotografia da Paraíba”.

A exposição é composta por 21 astrofotografias de sete autores, feitas em diferentes locais da Paraíba – desde a Praia do Jacaré, em Cabedelo, até a cidade de Maturéia, no Sertão do Estado. As fotos ficarão expostas no hall do prédio administrativo da Estação Cabo Branco até o final do mês de janeiro de 2020.

A astrofotografia consiste em um tipo especializado de fotografia que envolve a gravação de imagens de corpos celestes e grandes áreas de céu noturno. O primeiro corpo celeste a ser captado através de foto foi a Lua, em 1840, mas somente no fim do século 19 que a fotografia estelar detalhada foi permitida pela tecnologia.

Além de ser capaz de gravar os detalhes de grandes corpos celestes, a astrofotografia tem a capacidade de mostrar objetos invisíveis ao olho humano, como galáxias e nebulosas.

A técnica da Astrofotografia tornou-se uma das mais importantes na astronomia moderna. É através do registro fotográfico que várias descobertas astronômicas são feitas, e isso possibilita que a ciência esteja mais próxima dos amadores.

Hoje, com um telescópio e uma câmera, um astrônomo amador pode facilmente descobrir uma cratera na Lua, uma explosão de supernova ou um impacto em Júpiter, por exemplo.

Na Paraíba, a Astrofotografia vem tendo papel de destaque no cenário nacional há alguns anos. Com um número cada vez maior de praticantes, o estado conta com um dos maiores eventos do Brasil destinados a esta prática: o Encontro Paraibano de Astrofotografia, que desde 2013 reúne, anualmente, astrônomos, astrofotógrafos e entusiastas no Casarão do Jabre, em Maturéia.

Lançamento – A exposição será oficialmente lançada neste domingo (08), às 16h. Na ocasião, além de apreciar as astrofotografias da Paraíba, o público também poderá contemplar os astros através dos telescópios que serão instalados ao anoitecer, na atividade de Observação dos Astros, que terá início a partir das 18h na área externa da Estação Cabo Branco, se estendendo até 19h30.

A atividade será coordenada pelo Professor Marcos Jerônimo, do Laboratório de Astronomia da Estação Cabo Branco.

O horário de visitação da exposição é de terça a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. A entrada é gratuita.