Explosão de fábrica clandestina mata uma pessoa e deixa 4 feridas

Um jovem de 15 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas com a explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifícios na tarde desta sexta-feira (13).

O acidente ocorreu no município de Solânea, situado na região do Brejo paraibano.

De acordo com os moradores, a explosão aconteceu por volta das 15 horas.

Segundo informações, as chamas se espalharam pelo local e destruíram parte da fábrica.

A equipe de Corpo de Bombeiros atestou que o estabelecimento funcionava de forma clandestina.

Quando o acidente ocorreu, cinco pessoas estavam no local. Uma morreu na hora e quatro ficaram feridas.

“Uma das vítimas foi arremessada a cerca de 60 metros do local da residência. A gente encontrou destroços de estrutura (do estabelecimento) a cerca de 160 metros do local. Era uma casa com uma sala, 2 quatros e uma cozinha. Apenas a cozinha está inteira, mas corre risco de desabamento”, afirmou o capitão Igor Lacerda.

O jovem que morreu era filho de Josué Pereira, dono do estabelecimento e vereador da cidade.

Josué Pereira e José Fernandes, que alugou o imóvel, ficaram gravemente feridos e foram socorridos.

Dois funcionários sofreram apenas ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram liberados.

Após o controle das chamas, a área foi isolada para evitar novas explosões.

O motivo do acidente está sendo investigado.

* Com TV Paraíba.