Ex-vereador de Campina comenta sobre a Operação Calvário

O diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab), ex-vereador Napoleão Maracajá, comentou em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira, 23, sobre os desdobramentos da Operação Calvário, que investiga desvios de verbas no serviço de saúde da Paraíba.

A operação que levou à prisão do ex-governador Ricardo Coutinho, que por decisão do Supremo Tribunal Justiça (STJ) já foi libertado, movimentou a classe política paraibana nas últimas semanas.

Na entrevista, o sindicalista afirmou que não é do seu perfil tripudiar de situações como esta, mas frisou sua preocupação com as investigações.

– Ninguém me convide para comemorar e tripudiar com a tragédia de ninguém, eu não me junto com pessoas que tenham alegrias na tragédia de outras pessoas. As acusações na Calvário e na Famintos são gravíssimas, o que eu espero que sejam feitas investigações de acordo com o estado mínimo de direito. Eu espero que todos os acusados possam ter amplo direito de defesa, e que tudo seja feito na legalidade, condenando quem estiver errado. Eu vejo tudo isso com muita tristeza, porque isso desanima a população. É preciso fiscalizar- declarou.