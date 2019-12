Ex-repórter da Rede Globo visita YouTube e anuncia novo projeto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O jornalista Mauro Naves pode estar mais perto de um retorno ao jornalismo esportivo. Nesta quarta-feira (4), ele publicou uma foto com um crachá de visitante no YouTube Brasil e usou a hashtag “#vaimudar” para dar uma pista do que pode ser seu novo projeto.

“Dia de aprendizado para ser usado em breve: jornalismo na era digital”, escreveu ele. Há duas semanas, Naves também deixava no ar o seu futuro. Mas dizia que já havia algo encaminhado para ser revelado em breve com relação a um novo trabalho.

“Para aqueles que sempre carinhosamente torcem e me perguntam sobre as novidades, posso garantir que elas virão, sim. Aos poucos vou contando”, escreveu, à época.

Mauro Naves deixou a Globo após ver seu nome ser citado no caso envolvendo acusações de estupro e agressão contra Neymar, em julho. O caso foi arquivado na Justiça.

Em entrevista a um canal no YouTube, o jornalista chegou a dizer que o caso foi o seu “7×1”. “Não esperava que tivesse acontecido o que aconteceu, essa minha saída inesperada [da TV Globo], e claro que isso te abala emocionalmente de forma muito profunda”, afirmou Naves.

Depois de Naves, outros nomes do jornalismo esportivo deixaram a Globo. Foram os casos de Glenda Kozlowski, Ivan Moré, Leo Bianchi e Cris Dias.