Ex-governador passa por audiência de custódia e segue para penitenciária

O ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (20), em João Pessoa.

Ele é investigado na Operação Calvário por recebimento de propina e suspeito de chefiar um esquema criminoso que desviou recursos da Saúde e Educação durante seus dois mandatos, que duraram oito anos.

Durante a sétima fase da operação, denominada de “Juízo Final”, Ricardo foi alvo de mandado de prisão.

Ele estava fora do país e foi preso ao desembarcar em Natal, capital do Rio Grande do Norte, na noite dessa quinta-feira (19).

Na audiência, os pedidos da defesa do ex-gestor paraibano para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares foram negados e agora Ricardo será recolhido para uma cela especial na Penitenciária Média Hitler Cantalice.

A decisão da manutenção da prisão foi do juiz Adilson Fabrício.