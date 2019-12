Ex-deputado e secretário nega conversas para se filiar ao MDB

O ex-deputado Bruno Cunha Lima, cotado como pré-candidato à prefeitura de Campina Grande nas eleições do próximo ano, comentou sobre uma possível filiação ao MDB.

Ainda sem partido, Bruno foi citado por José Maranhão, presidente do MDB na Paraíba, mas, segundo ele, ainda não houve nenhuma conversa com o líder partidário.

– Até agora não ouvi nenhuma especulação de que eu teria conversado com Maranhão ou Maranhão comigo. Ele apenas disse em entrevista que não tem objeção do meu nome no partido – comentou