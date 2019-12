Evento lança 120 livros escritos por estudantes da rede municipal de Campina Grande

Reunindo histórias dos mais variados temas, foram lançados, na noite desta sexta-feira, 13, 123 livros escritos pelos estudantes da Escola Municipal Padre Antonino, em Campina Grande. O lançamento aconteceu na Quadra Esportiva da escola, localizada no bairro de Bodocongó, durante a solenidade intitulada “Noite de Autógrafos”.

Todos os exemplares foram escritos pelos estudantes com o auxílio dos professores e contam histórias cotidianas dos alunos; releituras de relevantes obras literárias, inclusão, família e ecologia.

Um dos livros intitulado “Caminhada Familiar” foi escrito pelo estudante Gabriel Tavares, 10 anos, que narrou a própria história enquanto cadeirante durante os passeios que realiza com sua mãe. “Eu contei no livro como eu me sinto feliz quando saio para passear com minha mãe”, disse o estudante que é atendido pela Política de Educação Especial do Município.

Além dos textos, os exemplares também contam com ilustrações também produzidas pelos estudantes. Como é o caso dos desenhos que representam uma série de apresentações em um circo, no livro escrito pela estudante Beatriz Santana, 9 anos, intitulado “Uma Noite no Circo”, que narra a ida da menina no circo com sua família.

Emocionada, a mãe da estudante, Alessandra Santana, revelou a importância da iniciativa para a melhoria na qualidade da educação pública municipal. “Tudo isso só foi possível porque a escola acreditou nas nossas crianças e buscou essa realização. Por isso os meus parabéns a esses profissionais comprometidos com a educação pública”, destacou.

Conforme a gestora da escola, Adriana Sá, a ideia de transformar os estudantes em escritores mirins promoveu o gosto pela leitura na escola. “São alunos de 5 a 10 anos de idade que já têm livros escritos e, sem dúvidas, é um dia que vai ficar marcado para o resto da vida não só dos nossos alunos, como também da família e da escola” disse.

A gestora acrescentou que a ação aconteceu após a adesão da escola ao projeto Estante Mágica, que incentiva estudantes de todo o Brasil a escreverem seus próprios livros.

Os livros também estão disponíveis no site da Estante Mágica, através do endereço www.estantemagica.com.br.