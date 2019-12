Evento Crescer 2020 define os palestrantes do encontro

O Crescer 2020, lançado oficialmente durante missa realizada em setembro, na Comunidade de São Pio X, já tem definidos os palestrantes do Encontro da Família Católica, evento que acontecerá em fevereiro do próximo ano, nos dias 23, 24 e 25.

O Crescer 2020, realizado em Campina Grande durante o Carnaval da Paz, evento que recebe apoio da Prefeitura de Campina Grande, terá como tema central “Família – Buscai as Coisas do Alto”.

As atividades do Crescer 2020 serão desenvolvidaEvento Crescer 2020 define os palestrantes do encontros na casa de shows Spazzio, com pregações, missas, adoração e shows católicos.

O tema objetiva fortalecer as famílias buscando sempre as coisas do Alto. A 23ª edição do Crescer será aberta pelo Bispo Diocesano de Campina Grande, dom Dulcênio Fontes de Matos.

Durante os três dias do evento, os participantes terão a oportunidade de ouvir mensagens dos seguintes palestrantes:

Dom Francisco Gabriel, Bispo Diocesano de Campo Maior; Dom José Ruy Gonçalves Lopes, Bispo Diocesano de Caruaru; Padre Chrystian Shankar, da Diocese de Divinópolis (MG); Padre Roger Luís, da Diocese de Lorena Comunidade Canção Nova.

Outros palestrantes convidados serão Frei Gilson, CMES Diocese de Santo Amaro; Padre Cleidimar Moreira da Arquidiocese de Goiânia; Padre Luciano Guedes, Vigário Geral da Diocese de Campina Grande e o Padre José Vanildo de Medeiros, Vicariato para Novas Comunidades de Campina Grande.

Também presentes o Padre Rodolfo Lucena, Setor Diocesano da Juventude de Campina Grande; Padre Fabrício Timóteo da Diocese de Patos; Gustavo Lucena, fvc – Diocese de Campina Grande – Comunidade São Pio X; Teto Fonseca, fvc; Celione David, da Diocese de Guarabira; Siqueirinha, Diocese de Campina Grande – GOL Jovem; e Lívian Farias – Diocese de Campina Grande.