Estado da Paraíba está apto a receber recursos do FAT

O Estado da Paraíba foi considerado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) um dos sete estados brasileiros aptos a receber recursos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O anúncio foi feito na manhã da sexta-feira, (29), durante 1º Encontro da Rede de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que acontece desde quinta-feira (28) em Brasília/DF.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB), participou do evento, que tem como objetivo apresentar informações, fornecer orientações, prestar esclarecimentos sobre as novas políticas que estão em implantação no Ministério da Economia em relação ao Sine.

Nos dois dias de encontro foram tratadas questões como: adesões à nova organização do Sine, instituída pela Lei Nº 13.667, de 17 de maio de 2018; funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER; abertura, fechamento e mudança de endereços de unidades de atendimento do Sine; transferência automática de recursos (fundo a fundo).

Houve ainda a apresentação do módulo fundo a fundo da Plataforma +Brasil; elaboração e aprovação do Plano de Ação e Serviço – PAS; Sistema Emprega Brasil; inovações tecnológicas no Sine e criação do Fórum Nacional da Rede de Atendimento do Sine.

Segundo o gerente Executivo de Trabalho, Emprego e Renda do Sine/PB, Thiago Diniz, o evento servirá para integração das políticas que estão acontecendo no Ministério da Economia, “e possamos compreender a nova formação do Sistema nesse momento, onde tecnologias serão exploradas de maneira mais abrangente”.

Também estão sendo repassadas informações acerca do novo modelo de financiamento do Sine, que deixou de ser através de convênios, passando a ser feito fundo a fundo.

“Estamos recebendo informações de como se dará a adesão ao novo modelo e a Paraíba está bem adiantada com relação aos trâmites. E ainda conhecendo o Sistema Mais Brasil, e novidades sobre Seguro Desemprego e a qualificação profissional”, comentou Thiago Diniz.