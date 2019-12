Estadão: as relações do Governo Ricardo com conselheiros do TCE-PB

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo informou que o ex-governador Ricardo Coutinho “contava com o apoio de ‘parcela veemente dos conselheiros do Tribunal de Contas´, no sentido de encobrir, ocultar e, em determinadas situações, potencializar as condutas delituosas, exercendo, segundo o Parquet (Ministério Público), ‘papel central’ no ‘modelo de negócio’ da empresa criminosa’.”

A publicação registra ainda que conforme o Ministério Público, Coutinho teria solicitado dossiês para ‘levantar a vida’ dos conselheiros e auditores do tribunal que não colaboraram com a organização criminosa.

*com informações do Estadão