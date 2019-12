Especialista alerta sobre o manuseio de fogos de artifício nesta época de ano

Mesmo sendo tradição no Brasil, o famoso show com fogos de artifício, que marca a chegada de um novo ano, os registros de acidentes relacionados ao errado manuseio dos mesmos, ainda são recorrentes nesta época do ano.

O especialista em shows com fogos de artifício, denominado blaster pirotécnico, professor Cícero Agra, falou sobre os perigos que os fogos de artifícios podem oferecer, e frisou a importância de apenas especialistas manusearem os fogos, em entrevista concedida à rádio CBN, nesta terça-feira, 24.

– Trabalhar com pirotecnia não é coisa para amador, todos sabem que fogos queimam e matam. A gente vê como uma brincadeira, e de fato é, mas é preciso ter muito cuidado. Nós, de dois em dois anos, nós fazemos cursos na Associação Brasileira de Pirotecnia, e emitimos nossa carteira que é validada pela Polícia Civil de cada estado- explicou.

Além disso, o especialista falou sobre as discussões que giram em torno da poluição sonora dos fogos de artifício.

– Nós temos um debate com fogos de artifício não barulhentos, há uma grande luta de alguns setores da sociedade brasileira, para o uso desse tipo de fogos. A gente estuda, debate esse assunto e não foge da raia. Os autistas não se dão bem com esse excesso de barulho, mas em tempos de São João, o barulho é altíssimo, existem diversos fatores que podem causar incômodos. Os fogos não são os únicos vilões da história. Com os cachorros, que tem uma sensibilidade sonora maior, precisam de um cuidado maior também- afirmou.