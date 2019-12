Especialista alerta sobre a situação dos abatedouros na Paraíba

O coordenador do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM), de Campina Grande, o médico veterinário Gláucio Maracajá, falou sobre a situação dos abatedouros no estado da Paraíba, e alarmou sobre as péssimas situações que alguns se encontram.

Em entrevista concedida à rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 13, falou sobre como alguns abatedouros, localizados em diversos municípios paraibanos, têm trabalhado.

– É preocupante a situação da Paraíba, talvez seja uma das piores do nordeste, senão do Brasil. Houve uma audiência no MPT, semana passada, com 49 municípios, onde foram expostas pesquisas científicas, e pesquisas feitas por nós, e averiguamos crianças trabalhando em abatedouros. Abatedouros que mais parecem ser currais cobertos e cimentados – denunciou.

O veterinário falou sobre o manuseio de carnes em açougues, e em especial na Feira Central de Campina Grande.

– Nós verificamos dentro da feira central, algumas irregularidades na manipulação das carnes, mas eu digo que as coisas melhoraram bastante. Pedimos aos consumidores, que eles prestem atenção no local onde eles estão comprando, essa cobrança tem que ser feita, e qualquer irregularidade tem que ser denunciada à vigilância sanitária – afirmou.

Por fim, o especialista pediu maior empenho por parte do poder público, com ações voltadas para esta área da saúde pública na Paraíba.

– Quero deixar um alerta aos prefeitos, gestores e secretários de saúde e agricultura, para que eles façam a saúde na base, na mesa. Saúde pública é um assunto sério, e não pode ser negligenciada em pleno Século XXI – ressaltou.