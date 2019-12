Escovas de para-brisa: cuidados e quando substituir

O para-brisa é um dos elementos fundamentais do veículo, sendo crucial para garantir a boa condução do veículo. Esta peça garante que o condutor tenha uma boa visibilidade da pista, pois é responsável por realizar a limpeza do vidro e retirar quaisquer objetos e outros itens que podem estar impedindo essa visibilidade. Sendo assim, é importante ter vários cuidados com esta peça.

A escova do limpador, peça que cuida da limpeza, normalmente é trocada uma vez por ano, porém, com alguns cuidados, este tempo de duração pode aumentar. É importante notar que este tempo é estimado de acordo com uma média de uso. A demanda de utilização depende do condutor, ou seja, existem lugares e pessoas que fazem uso desta peça com maior frequência, e assim haverá mais chances de deterioração e, por conseguinte, a necessidade antecipada de troca.

Existem algumas práticas que podem ajudar na conservação das peças, que são: limpeza com intervalos regulares de tempo e manter o reservatório de água cheio. Sendo assim, o condutor pode realizar a limpeza periodicamente com produtos neutros. É importante notar que não se deve aplicar produtos com propriedades abrasivas, pois estes podem ajudar a corroer a borracha. E também que mantenha o reservatório de água sempre cheio. Certamente, isso vai contribuir para sua conservação. Uma boa dica é aplicar na água do reservatório um produto automotivo à base de aditivos, que vai ter a função de diminuir o atrito entre as borrachas e o para-brisa.

Caso o condutor perceba que a limpeza não está sendo realizada com as melhores condições, ou seja, apesar de acionar os para-brisas o vidro não fica limpo, é necessário realizar a troca. Os para-brisas, normalmente, são trocados com dois anos de uso. Este é um intervalo de tempo que depende muito de outras condições, pelo que deve estar atento aos vários detalhes que lhe indicarão que deve mudar os limpa-para-brisas. Os mais importantes são os seguintes: quando o para-brisa, em funcionamento, começar a apresentar ruídos, significa que o plástico deve ter endurecido ou as escovas podem estar a fazer demasiada pressão. É necessário observar sobre a sujidade: se cada vez que passa as escovas nota que estas deixam o vidro sujo, significa que sua vida útil chegou ao fim.

O valor de um jogo de escova novos pode variar, de acordo com a marca e modelo do automóvel, e é possível encontrar escovas genéricas e até escovas de marcas reconhecidas. Existem diversas lojas, físicas e online, onde é possível encontrar um novo jogo de escovas, com valor acessível, como a loja online www.autopecasonline24.pt ou lojas físicas de autopeças. Caso deseje realizar reparos e troca de peças no automóvel, procure um centro especializado com mão de obra qualificada. Caso você não possua o devido conhecimento, não tente realizar as trocas sozinho.

