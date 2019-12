Escola Sesc Dom Ulrico realiza ‘Auto de Natal’ em JP

Os dias 11, 12 e 13 de dezembro, a partir das 19h, a Escola Sesc Dom Ulrico, em João Pessoa, promove o Auto de Natal.

Referência no calendário de festejos natalinos da capital, a história do nascimento de Cristo será contada através da combinação de diferentes expressões artísticas, utilizando a fachada histórica da escola como cenário.

A encenação envolve os estudantes em canto, dança, folclore, música coral, artes cênicas e muita emoção contando a história de Maria e José na peregrinação para Belém, em paralelo à saga de uma família no sertão nordestino.

O público pode acompanhar a tradicional apresentação dos 218 participantes, que foram coordenados por profissionais das áreas de teatro, dança e música.

A intenção do espetáculo é, a cada ano, levar ainda mais emoção, sentimento de fraternidade e harmonia, tão marcantes durante o período natalino.

A produção deste ano conta com renovação em grande parte do elenco, com novos alunos inseridos na apresentação, figurinos e gravações das músicas renovadas, além de efeitos luminosos especiais durante o espetáculo.

A Escola Sesc Dom Ulrico trabalha com excelência e propósitos bem delineados em todos os seus projetos e, no Auto de Natal, a valorização das artes cênicas, da música e da dança alia-se ao desenvolvimento de autoestima, criatividade e confiança dos alunos, além de possibilitar a descoberta de novos talentos nas áreas trabalhadas.

Mais informações sobre o Auto de Natal podem ser obtidas pelo número (83) 3222-9018. A Escola fica localizada na Av. João Machado, 1214, Jaguaribe, João Pessoa.