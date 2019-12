Entrevista: Ivonete Ludgério destaca ações da gestão na presidência da CMCG

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), foi a entrevistada do programa “CBN Campina”, da rádio CBN, na manhã desta segunda-feira (02).

Ela fez um balanço sobre as principais ações da gestão na presidência da Casa de Félix Araújo e fez uma projeção para o próximo ano, que será marcado pelas eleições municipais.

Questionada sobre os principais avanços obtidos pelo Poder Legislativo municipal na sua gestão, Ivonete destacou primeiramente o concurso público, que foi um feito histórico para Casa.

“Não só realizamos o primeiro concurso público da Câmara de Campina Grande, como já convocamos mais da metade dos 37 aprovados. E até o fim da minha gestão, que se encerra no próximo ano, vamos convocar e dar posse aos demais”, garantiu a presidente, durante.

Entre tantas ações de melhoria da Câmara, além do concurso, Ivonete destacou as ações voltadas para a transparência pública, como a implantação do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), que permite toda a população acompanhar os projetos e matérias em trâmite na Casa; as licitações que passaram a ser transmitidas ao vivo através da TV CâmaraWeb e gravadas para posteriores consultas – o que tem sido elogiado por vários seguimentos da justiça e servido de modelo para outras instituições públicas.

A ampla reforma de toda a parte elétrica do prédio da Câmara também foi destacada pela presidente. Ela lembrou que havia um laudo que apontava risco de incêndio e a reforma garantiu segurança para os funcionários e todos que frequentam a CMCG.

Destacou também a aprovação das contas; a redução do recesso parlamentar e regulamentação da lei que limitou o número de assessores por gabinete; e o recadastramento dos funcionários e implantação do controle de frequência.

Manutenção das três sessões ordinárias nos anos eleitorais também foi um ato da presidência. Isto será mantido nesse próximo ano, durante as eleições municipais e a determinação é para manutenção da produtividade.

A abertura de processo administrativo para apurar acumulação de cargos também foi destacado entre as ações. Na gestão de Ivonete foi estabelecido o turno único de trabalho para economizar energia e eliminar o pagamento de horas extras; a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher; a CPI dos Combustíveis; e também a luta pelo abastecimento e segurança hídrica da cidade.

“Temos muitos pontos positivos e precisamos que a população tome conhecimento. Os pontos negativos todo Legislativo tem. Isso porque lá é onde se debate tudo que se vai fazer numa cidade. Então, geralmente, nem sempre todos ficam satisfeitos. Mas, quero fazer com que a população tenha um novo olhar para a Câmara de Campina Grande”, destacou Ivonete Ludgério.