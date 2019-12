Entidade que atende crianças com autismo em Campina apela por ajuda

A pedagoga e diretora da Associação Campinense de Pais de Autistas (ACPA), Roberta Figueiredo, falou, durante entrevista à Rádio Campina FM, sobre as dificuldades que a entidade enfrenta.

A diretora ressaltou que a entidade é sem fins lucrativos e atende em média 27 crianças portadoras do espectro autista que participam de diversas atividades terapêuticas.

– Prestamos atendimento às pessoas com autismo em Campina Grande e precisamos do apoio da população para dar continuidade ao nosso trabalho em 2020. O trabalho é gratuito, mas aí quando os pais vêm fazer a adesão na associação podem contribuir com um pequeno valor para manter o projeto social, dependendo da renda familiar. As crianças passam por uma triagem com uma psicóloga ou assistente social e depois é encaminhada para terapia – disse.

No local as atividades são interdisciplinares e envolvem profissionais como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogo, educador físico, e vão depender do grau de necessidade e do autismo das crianças

– Sobrevivemos através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, pois conseguimos um projeto para este ano, mas para o ano que vem, precisamos do apoio da população, pois essas crianças não podem ficar sem o tratamento – contou.

Os interessados em fazer alguma doação podem localizar a entidade pelas redes sociais ACPA Paraíba, ir pessoalmente no endereço: rua Pedro Otávio de Farias Leite, 503, bairro Jardim Paulistano, ou entrar em contato pelo telefone (83) 9 9109 4506.