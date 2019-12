Energisa prorroga ação de negociação de débitos em Campina Grande

A Energisa prorrogou por uma semana a ação de negociação de débitos em Campina Grande. Até esta sexta-feira, 13, clientes com dívidas com a concessionária de energia podem negociar seus débitos em frente ao Largo do Açude Novo (por trás do Terminal de Integração, de frente ao antigo museu da UEPB), na Avenida Santa Clara, Centro, das 9h às 16h30.

“Essa é a hora dos clientes de Campina Grande aproveitarem. É uma grande oportunidade para quem tem contas atrasadas, pois nesta campanha estamos parcelando as dívidas em até 48x”, disse a coordenadora Comercial da Energisa, Andrea Santos.

Para participar da ação ‘Negocie Já com a Energisa’, em Campina Grande, basta o consumidor ir até o local levando um documento oficial de identificação com foto e a última conta de energia da unidade consumidora.

Além da oportunidade de negociação em condições especiais, a Energisa também vai inscrever os clientes com consumo elétrico de até 220 kWh mês, que estão dentro do perfil da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Por meio dela é possível obter descontos que vão de 10% a 65% na conta de energia.

A Tarifa Social é destinada a clientes inscritos no CadÚnico; famílias que tenham portador de doença ou deficiência em tratamento contínuo com utilização de aparelhos que consumam energia e renda de até três salários mínimos; e famílias que possuam um membro favorecido pelo Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social.