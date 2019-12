Encontro Nordestino de Palhaços acontece em João Pessoa neste domingo

Neste domingo (8), a Praça Pedra do Reino, no Parque da Lagoa, recebe o Encontro Nordestino de Palhaços com o espetáculo Planeta Zulpeta e o Palhaço Espoleta, a partir das 16h. A iniciativa faz parte da programação do Animacentro, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope).

No espetáculo, da companhia alagoana Fenomenal, a palhaça Zulpeta nos leva a seu próprio mundo, que desafia a plateia a quebrar as regras da lógica e do tédio. Além de muita mágica, dança e músicas, a apresentação contará com a participação especial do Palhaço Espoleta, personagem criado pelo paraibano Kleber Marone, que promete levar muita animação com acrobacias e malabares.

O Encontro Nordestino de Palhaços acontece entre os dias 7 e 15 de dezembro e visa promover a arte da palhaçaria, disseminando essa linguagem artística não só para o público local, mas também aos turistas e aos demais interessados de outras regiões

AnimaCentro é um projeto que tem o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e aos artistas regionais, trazendo espetáculos de dança, teatro, música e exposições. Aberto para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico.

O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.