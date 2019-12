Empresário é morto em João Pessoa enquanto comemorava aniversário

Um empresário foi morto com um tiro no peito, por volta das 8h30 da manhã deste sábado, 07, na praia do Bessa, em João Pessoa

Segundo informações policiais, o homem tinha acabado de chegar ao local, próximo a dois bares, quando sofreu o disparo.

Ele, provavelmente, teria reagido a uma tentativa de assalto e foi atingida com um tiro no peito.

O empresário Uranildo Cunha, do ramo de vaquejada e veículos estava comemorando seu aniversário no local onde foi morto.

Dois jovens são suspeitos do crime.