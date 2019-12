Empresário afirma que permanecerá no PSL mesmo com saída de Bolsonaro

O pré-candidato à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Artur Bolinha (PSL), comentou, durante entrevista à Rádio Correio FM, a saída do presidente da república Jair Bolsonaro do partido.

De acordo com ele, a saída do presidente da legenda que se filiou foi uma perda muito grande.

Ainda segundo Bolinha, ele torceu muito que Bolsonaro não saísse, de fato, do PSL, uma vez que é um entusiasta de seu governo. Em sua visão, o presidente vai conseguir fazer um bom governo e ele continua alinhado aos seus pensamentos.

“Agora com relação a minha permanência no PSL, ela será feita, eu continuarei. O PSL foi um partido que, através do deputado Julian Lemos, me recebeu muito bem, como também os demais membros do diretório, tanto municipal, quanto estadual. Estamos trabalhando para montar o melhor projeto possível para Campina Grande, bem dentro de tudo aquilo que o presidente defende”, finalizou.