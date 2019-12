Empreendedores de CG conquistam primeiros lugares na “Chamada de Ideias BRAFIP”

Ensinar ao público infantil os primeiros conhecimentos sobre educação financeira, através de um jogo que é associado a um sistema de mesadas.

Essa é a proposta do Kid$ Money, aplicativo criado em Campina Grande que conquistou o primeiro lugar durante o International Cooperation Day – Incoday (Dia Internacional de Cooperação, em português), evento promovido anualmente pela Associação Brasileira de Fomento à Inovação em Plataformas Tecnológicas (BRAFIP).

Além dele, outros dois projetos da cidade, cujos empreendedores foram capacitados pelo Sebrae Paraíba, também ficaram entre os primeiros colocados do evento, realizado esta semana na cidade de Campinas (SP).

Ao todo, sete projetos, de seis startups da cidade, selecionados pela “Chamada de Ideias BRAFIP”, participaram dos pitches realizados durante o evento.

Em segundo lugar, o projeto que obteve a melhor nota junto ao público participante do Incoday foi o CGS Captor, que é uma plataforma para controle de eventos, feiras de negócios, shows e similares, com foco em network entre os participantes. Já o terceiro lugar ficou com o projeto Roots 3D, que oferece soluções em realidade aumentada para o e-commerce.

Como premiação pelo desempenho, as startups responsáveis pelos projetos receberão mentorias da BRAFIP, que anualmente realiza a “Chamada de Ideias” com o objetivo de promover a formação de novos grupos de empresas de base tecnológica, centros de pesquisa, startups e universidades, buscando o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) colaborativos.

Segundo a analista do Sebrae Paraíba, Ivana Sena, para auxiliar os empreendedores das startups, a instituição promoveu oficinas e mentorias com o intuito de orientá-los para as apresentações que ocorreram durante o evento.

Além das capacitações, segundo Ivana, o Sebrae também ofereceu apoio logístico para a participação das startups no Incoday.

“Com essa entrega e resposta dos empresários, o Sebrae se sente satisfeito com a contribuição para o resultado e tem, inclusive, pretensão de no próximo ano desenvolver outras ações voltadas para a pré-aceleração de startups, fortalecendo ainda mais o ecossistema de inovação”, afirmou.