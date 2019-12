Emlur realiza Operação Limpeza da orla de João Pessoa para festejos de final de ano

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) vai destinar aproximadamente 300 agentes para trabalhar na Operação Limpeza da Orla Marítima de João Pessoa para os festejos de final de ano.

Um dos principais focos é o trabalho voltado para o Réveillon, com a meta de que até as 9h do dia 1º de janeiro de 2020 as áreas estejam limpas, prontas para pessoenses e turistas desfrutarem das belezas naturais das praias.

Como ocorre todos os anos, o esquema de limpeza vai atender desde a Praia do Sol até a divisa da Praia do Bessa com Intermares, em Cabedelo.

Segundo Samyr Sampaio, chefe do Departamento de Tratamento e Disposição Final de Resíduos (Detradif), nessa época, o trabalho conta com um reforço nas equipes devido ao aumento do volume de resíduos gerados no período de alta estação.

“A Emlur conta com equipes fixas na orla marítima que realizam habitualmente os serviços de varrição, catação e coleta no calçadão, ciclovia, faixa de areia, inclusive com o uso de máquina de peneirar, para facilitar o recolhimento de materiais cortantes como vidro e alumínio”, disse. Além disso, há instalação de lixeiras, papeleiras e contêineres, programada para acontecer em toda a extensão da orla.

De acordo com o planejamento da Emlur, as ações dos agentes para o Réveillon foram programadas para acontecer antes e depois da festa.

“Nossa cidade já tem uma tradição de limpeza e nossa equipe se concentra para manter o padrão de qualidade dos nossos serviços e nessa época do ano ainda mais, pois recebemos milhares de pessoas de várias partes do Brasil e do exterior”, diz o superintendente da Emlur, Lucius Fabiani.

Ações Extras – A Emlur vai trabalhar também com as equipes de Fiscalização e Educação Ambiental, focadas na orientação de comerciantes, ambulantes e turistas, quanto ao descarte e destinação corretos de resíduos.

Alô Limpeza – 0800 0832425/3214 7628/7660.