Emenda obriga governador a prestar contas da execução do Orçamento ao Legislativo

A Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, nesta quarta-feira (11), por unanimidade, o relatório referente ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2020, no valor de cerca de R$ 12, 8 bilhões, e o Plano Plurianual (PPA) para os próximos quatro anos.

O relator da peça orçamentária, deputado Tião Gomes (Avante) afirmou à imprensa que a novidade apresentada para o Orçamento do ano que vem está em uma emenda, de autoria dele, na qual obriga o governador João Azevêdo a prestar conta do que foi gasto ao Poder Legislativo.

“Nós apresentamos esta emenda e já foi aprovada, que diz que a cada dois meses o governo tem que prestar contas do que foi gasto, do que foi aproveitado de emendas. Isso é uma novidade boa, porque os deputados vão acompanhar passo a passo a execução do Orçamento de 2020. Tudo o que for feito pelo governo vamos ter um relatório em mãos e discutir os gastos”, explicou.

Indagado se essa fiscalização já não era uma praxe do Legislativo, o deputado respondeu que sim, mas a questão é que o orçamento em si será cobrado a sua execução na íntegra do que foi planejado e aprovado pelos deputados.

“A cada dois meses, o governo do Estado vai ser obrigado a mandar um relatório para a Casa”, ratificou.