Em virtude de feriados, Feira Central de CG tem mudança no horário de funcionamento

A Feira Central de Campina Grande terá mudanças no horário de funcionamento em virtude dos feriados de final de ano.

Em entrevista à Rádio Campina FM, o gerente da Feira Central, Agnaldo Batista, falou dos novos horários. O gerente informou que o local não vai funcionar no dia de Natal, 25 de dezembro, nem no dia 1º de janeiro.

– Na véspera de Natal já temos uma mudança: a feira deve funcionar até o meio-dia, porém, se o movimento estiver bom, seguiremos durante todo o dia. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá funcionamento – explicou.

Segundo Agnaldo, o estacionamento da Feira já está funcionando de segunda a sexta, a partir das 5h até as 17h30, no sábado das 4h às 18h. O valor do estacionamento é de R$ 2,00, e o cliente pode ficar o dia inteiro.