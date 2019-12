Em vídeo, prefeito de Campina desmente irregularidades no ‘Natal Iluminado’

Da Redação com Ascom. Publicado em 3 de dezembro de 2019 às 16:16.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, bem como uma nota enviada à imprensa nesta terça-feira (03), o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, desmentiu os boatos em torno do ‘Natal Iluminado’ na cidade.

Segundo o gestor, nenhuma irregularidade foi detectada nas instalações da decoração natalina, sejam elas relacionadas ao aterramento ou à vulnerabilidades nas fiações.

Romero classificou o boato como “atos apócrifos” e “fake news de uma oposição radical e que só tem o objetivo de ganhar as eleições”.

Leia a nota na íntegra e assista o vídeo:

Em mais uma iniciativa inconsequente, a oposição em Campina Grande está fazendo uso de um áudio apócrifo – portanto, totalmente desqualificado e sem crédito – para tentar criar um clima de instabilidade e insegurança na população. Desta vez, o alvo é o Projeto Natal Iluminado.

O citado áudio anônimo espalhado nas contas e grupos de WhatsApp levanta dúvidas e até faz afirmações contundentes contra a qualidade e segurança de alguns elementos da decoração natalina deste ano, notadamente no Açude Velho e na Praça José Américo.

Quem não lembra da lenda urbana das agulhas no Maior São João do Mundo? Ao fim e ao cabo, a própria Polícia Civil deixou claro ter sido uma armação ardilosa com o objetivo de prejudicar a festa é a cidade. O roteiro agora tenta se aplicar ao Natal Iluminado, mas a desfaçatez desta vez não prosperará.

O fato é que, ao longo dos últimos sete anos, o Natal Iluminado de Campina Grande nasceu, cresceu e se consolidou, sem nunca ter havido incidentes que comprometessem sua realização. Esse é o tipo de sucesso que incomoda aos insatisfeitos de fácil identificação.

Ora, a razão para a não existência de incidentes ou acidentes graves ao longo de todos esses é simples: a Prefeitura de Campina Grande jamais abriu mão de cobrar e zelar pela segurança, em todos os detalhes, nos projetos que envolvem grandes públicos, famílias, crianças.

Na manhã desta terça-feira, 3, cumprindo uma salutar rotina de todos os anos, o engenheiro elétrico Genildo Oliveira, do quadro efetivo da Prefeitura, fez a inspeção técnica em todos os pontos onde a empresa responsável pelo Natal Iluminado deste ano montou ou está montando as peças de decoração. Não foi detectada qualquer irregularidade nas instalações, seja relacionada a aterramento, seja relacionada a vulnerabilidades nas fiações.

A Prefeitura de Campina Grande manterá seu foco na segurança e qualidade do Natal Iluminado, por uma questão de dever e princípio administrativos. E não se deixará abalar pelas ações anônimas, apócrifas e covardes dos que tentam semear dúvidas para colher a instabilidade. Campina é maior.