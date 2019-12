Em reunião com o Focco, Azevêdo destaca gestão eficiente de transparência da PB

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta segunda-feira (9), na Granja Santana, em João Pessoa, com representantes do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco), ocasião em que recebeu um projeto com sugestões sobre medidas para fortalecimento do controle interno e da transparência no estado. A reunião ocorreu na data em que se celebra o Dia Internacional de Combate à Corrupção – (DICC).

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou a parceria com diversos órgãos para garantir a participação da sociedade no acompanhamento das ações do governo.

“O estado tem um bom sistema de transparência, o que garante controle e uma gestão eficiente, permitindo que a gente faça análises constantes do que está sendo executado”, disse.

O secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, Letácio Guedes, destacou os avanços do governo na operacionalização de mecanismos de controle.

“A Paraíba é um dos estados do Brasil que mais se destacam nos avanços de instrumento de controle e nós estamos conseguindo aprimorar todas as ferramentas para atuar preventivamente em ações que possam comprometer alguma atividade, evitando que projetos sejam afetados por algum mau desempenho”, explicou.

O coordenador do Focco, Leonardo Quintans, afirmou que as propostas do Fórum são viáveis e estimulam a transparência e a participação da sociedade na administração pública.

“O Ministério Público e o Focco trabalharam ao longo do ano para sugerir medidas legislativas que contribuam com o combate à corrupção e entregamos ao governador, nesse dia simbólico, o resultado do projeto elaborado pelo grupo de trabalho com a sugestão de um projeto de lei para trazer mais regras de controle e transparência, com o intuito de contribuir com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, beneficiando diretamente a população”, falou.

Também participaram da reunião representantes dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e de Contas; da Controladoria Geral da União (CGU); Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da Junta Comercial do Estado, além do chefe de Gabinete do governador, Ronaldo Guerra.