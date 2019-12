Em JP, Manaíra e Mangabeira Shopping funcionam em horário especial

Devido à rotina acelerada do mês de dezembro, o Manaíra e o Mangabeira Shopping vão funcionar em horário estendido para que os clientes tenham mais comodidade e tranquilidade na hora de fazer as compras de fim de ano.

A partir desta sexta-feira (13) até a quarta-feira (18), os dois shoppings encerrarão o expediente mais tarde, às 23h. Nos dias 19 e 20, os centros de compra abrem às 9h30 e fecham meia noite.

Já de 21 a 23, os shoppings abrem ainda mais cedo, às 9h, e o horário de funcionamento será estendido até meia-noite.

Já na véspera de Natal (24), o Manaíra e o Mangabeira Shopping abrem às 9h e fecham mais cedo, às 20h. E no feriado, dia 25, apenas as áreas de lazer (cinema, boliche, Game Station e Strike Bar) dos malls estarão funcionando em horário especial, das 13h às 22h.

E a partir do dia 26 até o dia 30, o expediente nos shoppings será das 10h às 23h. Já na véspera de Ano Novo (31), as operações iniciam às 10h e encerram mais cedo, às 19h.

Encerrando o ciclo de horário especial, no dia 1 de janeiro de 2020, apenas a área de lazer dos dois centros de compras funcionarão das 12h às 22h.

Horário diferenciado nos cinemas

Quem pretende aproveitar um cineminha até o fim do ano deve ficar atento as datas específicas dos cinemas do Manaíra e Mangabeira Shopping.

Na véspera de Natal (24) e de Ano Novo (31), a última sessão terá início às 16h15. No Natal, 25, e no dia 1 de janeiro, a primeira sessão terá início às 14h.

Casa Lotérica

A casa lotérica do Manaíra Shopping funcionará em horário diferenciado até o dia 29 de dezembro. De segunda a sábado, o expediente começa do horário de abertura do shopping até às 21h. Aos domingos, a lotérica inicia as atividades junto com a operação do mall e fecha às 20h.

Posto da Polícia Federal

No Manaíra Shopping, o posto da Polícia Federal, que funciona nas dependências da Casa da Cidadania, estará fechado nos dias 24, 25 e 31 dezembro, além do dia 1 de janeiro.