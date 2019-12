Em Guarabira, governador chama líder da oposição de “malandro”

É o que pode se dizer de “pegou pesado” do discurso proferido nesta sexta-feira (13), pelo governador João Azevedo, no município de Guarabira, durante entrega de ações na região do brejo paraibano.

O governador externou sua decepção sobre a não aprovação da reforma da previdência do Estado, tema muito polemizado na Assembleia Legislativa, nas duas últimas sessões e taxou o líder da oposição, deputado Raniery Paulino (MDB) de ‘malandro’.

O deputado é o autor de um mandado de segurança que suspendeu a votação da matéria no Legislativo.

Azevedo disse que aproveitou o momento para falar sobre o assunto e pediu desculpas à plateia por trazer à tona a sua indignação, mas que precisava falar para que a população compreendesse o que estava acontecendo para não dar ouvidos a “meia dúzia de malandros” e um deles, seria o morador da cidade de Guarabira.

Segundo ele, o deputado Raniery Paulino está fazendo o jogo político porque tem intenção de disputar as eleições do município em 2020.

“Fica fazendo o jogo só de interesse político, sem jogar com a verdade e usando da hipocrisia e da demagogia. Aqui nesta cidade, tem deputado que está fazendo isso. Aqui na cidade de Guarabira tem um deputado na Assembleia dizendo que é contra a reforma, mas o seu partido lá em Brasília, votou a favor da reforma da Previdência”, destacou.