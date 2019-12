Em grampo, ex-governador envolve irmão nas tratativas com empresário; ouça o áudio

Além de negociar possíveis valores de propina, o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) teria também apontado o irmão como responsável por receber o dinheiro.

Coriolano Coutinho, o irmão de Ricardo, foi preso na terça-feira (17), durante a sétima fase da , denominada Juízo Final.

O ex-governador conseguiu ser solto através de uma ação de habeas corpus, mas seu irmão, Cori, assim mencionado no áudio, permanece preso.

A situação foi exposta a partir da gravação do empresário Daniel Gomes da Silva, operador da Cruz Vermelha do Brasil.

No áudio, o empresário teria proposto ao ex-governador o adiantamento de “1.5”. Ricardo perguntou: “Livânia tá sabendo?”. Daniel respondeu que não.

Falou então o ex-governador:

– Então você poderia ver com o ‘Cori’ […] Segue com ele! E ele vai conversar com você acerca dos serviços né… dos serviços… do… Dos serviços

que foi transmitida nesta segunda-feira (23) pelo programa Correio Debate da emissora de Rádio Correio FM.