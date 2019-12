Em debate promovido pelo Progressistas, senadora destaca ações do partido

“Sucesso absoluto”. Foi assim que o presidente do diretório municipal do Progressistas em Campina Grande, Lucas Ribeiro, definiu mais uma edição do “Visão Progressista”, realizada no auditório do Hotel Intercity na noite da última quinta-feira, 28, reunindo membros do partido, mandatários, estudantes, profissionais da comunicação e pessoas em geral interessadas em discutir temas como política e eleições.

Desta vez, o evento contou com palestra ministrada pelo jornalista, professor e publicitário Emerson Saraiva, que abordou o tema “Campanha eleitoral: marketing digital”.

De acordo com Lucas, num momento em que a população demonstra crescente desilusão com a política, é preciso implementar esforços para reverter esse sentimento, exatamente o que o Progressistas tem buscado fazer.

“Estimular o envolvimento das pessoas nesse debate é uma ação fundamental, afinal de contas, é a sociedade que deve exercer o controle sobre os destinos do país e isso só se dará com o engajamento do cidadão nos debates políticos. Nesse sentido, apenas descrer da política e perder o interesse pelo assunto representa um dano à democracia e precisamos trabalhar contra isso”, comentou.

Presente ao encontro, a senadora Daniella Ribeiro falou sobre os primeiros meses de atuação em Brasília, destacando o trabalho que tem sido realizado e já apresenta frutos em favor da Paraíba.

Daniella também explicou como o partido tem agido com vistas às eleições 2020, buscando formar e qualificar seus quadros na perspectiva de uma visão política conectada à realidade e reais demandas da população.

A senadora ainda relatou o êxito do projeto “Você no Senado”, que tem o objetivo de levar grupos específicos – jornalistas, estudantes, advogados, representantes de entidades de classes – para conhecer a rotina do Congresso Nacional.

O estudante Samuel Fernandes, que esteve em uma das comitivas, participou do evento e deu seu testemunho a respeito da importância do projeto. “O Progressistas sai na frente em uma série de iniciativas que confirmam o compromisso do partido com as principais pautas da sociedade”, disse Daniella.