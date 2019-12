Em construção, conexão entre BR-230 e Alça Leste em Campina já recebe asfaltamento

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 11 de dezembro de 2019 às 8:39.

Em ritmo acelerado, desde que foi retomada a obra após vencidos os impasses relativos às desapropriações de imóveis, com apoio da Justiça, os serviços de engenharia na Alça Leste já preparam a conexão entre a nova via de Campina Grande e a BR-230.

Nessa terça-feira (10), a equipe que atua no setor de asfaltamento trabalhou intensamente na área. Antes de viajar para Brasília, o prefeito passou no local para fazer uma rápida vistoria, pela manhã.

Com recursos federais e contrapartida da Prefeitura, a obra da Alça Leste tem uma extensão de 10 km, passando pelos bairros Mirante, Monte Castelo, José Pinheiro e Santo Antônio, em áreas que eram predominantemente rurais.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, quando ministro das Cidades, em 2014, apoiou o projeto apresentado por Romero Rodrigues.

Segundo o prefeito campinense, um dos mais importantes projetos de mobilidade urbana de Campina Grande, além de oferecer alternativa para veículos de grande porte no trajeto para a região do Brejo, sem que necessariamente tenha de passar por dentro da área urbana mais densa da cidade, projeta também um novo direcionamento para investimentos em Campina Grande, inclusive com a valorização imobiliária em vários bairros.

Diversos empreendimentos já sinalizam interesse de instalação às margens da via que integra a zona leste.