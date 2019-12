Em Campina, representante dos caminhoneiros revela possibilidade de greve nacional

O presidente da Cooperativa de Cargas de Campina Grande, Albério Lima, contou, em entrevista concedida à Rádio Correio FM, que os caminhoneiros devem realizar uma nova paralisação no país na próxima segunda-feira, 16.

De acordo com o representante, as motivações do ato são muitas, já que, até o momento, o preço do piso mínimo, citado por ele como um acordo firmado na última paralisação, não foi cumprido, e a espera já soma 1 ano e 9 meses, assim como os altos preços do óleo, do gás, da gasolina. “Ninguém aguenta mais”.

Albério disse ainda que diversos representantes estão se reunindo para que a partir da zero hora a paralisação seja iniciada. “Nós estamos entrando em contato com vários Estados e eles estão fechados mesmo”, completou.

Na Paraíba, o presidente da Cooperativa de Cargas de Campina Grande afirmou que a paralisação deve seguir o modelo da anterior, ocupando as rodovias que cortam todo o Estado, inclusive a BR-230.

No entanto, ainda de acordo com ele, há uma possibilidade da greve não ir para frente, uma vez que o governo federal se abra para negociações, e para isso ele afirmou ter um representante no Nordeste, que mora em Recife.

“Até agora não sabemos que ele entrou em contato com o representante não”, finalizou.